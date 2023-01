Vélo – Championnats de France de l’Avenir Plédran Plédran Baie de Saint-Brieuc Tourisme Plédran Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Plédran Bretagne, terre de cyclisme.

Ce territoire, terre de cyclisme par excellence, accueillera les Championnats de France de l’Avenir 2023, avec 5 jours de compétitions, 11 titres seront de Champion.ne.s de France décernés et la participation d’environ 950 jeunes athlètes. Programmation sportive :

Mercredi 2 août 2023, après-midi : Contre la Montre Individuel U19 Femmes et Hommes / U23 Femmes et Hommes.

Jeudi 3 août 2023 : Épreuve en ligne U17 Hommes et Épreuve en ligne U15-U17 Femmes.

Vendredi 4 août 2023, après-midi : Contre la Montre U19 Mixte en relai.

Samedi 5 août 2023 : Épreuve en ligne U23 Femmes et Épreuve en ligne U23 Hommes.

Dimanche 6 août 2023 : Épreuve en ligne U19 Femmes et Épreuve en ligne U19 Hommes. Les Championnats de France de l’Avenir 2023 auront lieu à Plédran en Bretagne du 2 au 6 août Visuel libre de droit

