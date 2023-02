Vélo champêtre Schœnau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Schœnau

Vélo champêtre, 27 août 2023, Schœnau

2023-08-27 – 2023-08-27 Schœnau

Bas-Rhin EUR Venez découvrir Schoenau et ses alentours à l’occasion de ce premier vélo champêtre. Une boucle d’environ 30 kms, à travers champs, forêts et pistes cyclables du Grand Ried, avec 2 arrêts intermédiaires : une première pause boisson chaude / brioche, et une seconde pour l’apéritif / bretzel. A l’arrivée, vous profiterez du repas de midi (émincé de volaille / spaetzle, dessert, café). Participation de 20€/personne (les boissons du repas de midi ne sont pas incluses dans le prix). Départ / arrivée : salle des fêtes. Départ entre 9h et 10h. Possibilité de nous rejoindre uniquement pour le repas à la salle. découvrez le Ried à vélo, avec une pause gourmande. +33 6 24 39 58 42 Schœnau

