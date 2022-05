Vélo Cap Sizun Primelin, 1 juin 2022, Primelin.

Vélo Cap Sizun Primelin

2022-06-01 08:00:00 – 2022-09-01 12:00:00

Primelin Finistère

Le club Vélo Cap Sizun compte actuellement une vingtaine d’adhérents. Chaque dimanche matin, nous nous retrouvons pour effectuer des sorties cyclotouristes (départ 08h00).

Afin de rendre ces sorties plus conviviales, 2 groupes de niveau vous sont proposés :

– groupe A : allure soutenue (28/29 km/h de moyenne) et distance maximum de 110 km l’été,

– groupe B : allure modérée (23/24 km/h de moyenne) et distance maximum de 90 km l’été.

Ces moyennes ne sont données uniquement à titre indicatif pour permettre de se situer physiquement et ne sont en aucun cas un objectif. Nos sorties sont effectuées dans un esprit de solidarité sportive (pas de compétition). On part ensemble, on rentre ensemble !

+33 6 14 01 57 28 https://vcs-primelin.clubeo.com/

Primelin

