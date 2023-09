Spectacle « Pleure pas bonhomme » par L.DORE Velles Velles, 28 octobre 2023, Velles.

Spectacle « Pleure pas bonhomme » par L.DORE Samedi 28 octobre, 18h00 Velles Plein tarif: 7€ / Tarif réduit: 5€

À VELLES – Salle des Fêtes

Samedi 28 octobre 2023 à 18H

Lodois DORE

« Pleure pas bonhomme »

⏳Durée: 1H15

A partir de 8 ans

C’est l’histoire d’un gars, d’un p’tit gars, un bout d’homme un peu bizarre aux cheveux immensément longs. Un garçon qui a perdu son père et qui ne fait que pleurer. Sa mère se remarie avec un homme qui a un garçon grand et fort aux yeux secs. Le p’tit gars au cœur tendre ne leur plaît pas trop, alors ils se moquent de lui, le rabaissent, l’humilient. Il fait les repas, la vaisselle, la lessive. Et pendant que son beau-frère sommeille dans des draps de soie, lui dort dans les cendres du foyer. Le p’tit gars ravale ses larmes et s’enfuit.

En partenariat avec Vellaminuit

Plein tarif: 7€ / Tarif réduit: 5€

☎️ Réservation: 06 78 95 33 67

Toute la programmation du Festival est à découvrir en cliquant sur ce lien : https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd

conte spectacle