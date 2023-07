Soirée Champêtre à Velles Velles, 15 juillet 2023, Velles.

Velles,Indre

Soirée champêtre à Velles avec concerts gratuits, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal et animations..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

Velles 36330 Indre Centre-Val de Loire



Country evening in Velles with free concerts, torchlight procession, fireworks, dance and entertainment.

Velada campestre en Velles con conciertos gratuitos, desfile de antorchas, fuegos artificiales, baile y animaciones.

Ländlicher Abend in Velles mit kostenlosen Konzerten, Fackelzug, Feuerwerk, Tanz und Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Vallée de la Creuse