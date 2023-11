Anne Paceo S.H.A.M.A.N.E.S. L’ONDE, 12 janvier 2024, VELIZY VILLACOUBLAY.

Anne Paceo S.H.A.M.A.N.E.S. L’ONDE. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 20:30 (2023-12-15 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

EPCC LES QUICONQUES DE L’ESPAL (D-2021-003453/003450/003449) Présente : Plongeant dans les possibilités vocales et percussives de sa musique cosmopolite et entourée de cinq instrumentistes qui, comme elle, entreront dans la transe, l’imbattable batteuse et prolifique compositrice Anne Paceo vous présentera son dernier album inspiré des cultures chamaniques…Réservations PMR : 02 43 50 21 50 Anne Paceo Anne Paceo

Votre billet est ici

L’ONDE VELIZY VILLACOUBLAY 8 bis av. Louis Bréguet Yvelines

32.5

EUR32.5.

