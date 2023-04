STAGE DE YOGA AÉRIEN Camping Au petit paradis, 18 mai 2023, Vélieux.

Stage de Yoga Aérien dans 3 gîtes au cœur du parc naturel du Haut-Languedoc.

Idéalement situé au sommet de la colline, avec vue sur la Méditerranée et les Pyrénées.

• Pension complète, assurées par 2 chefs à domicile.

• Piscine – Sauna

• 2 séances par jour par pers. en groupe de 5

• 1 cours de Yin Yoga Aérien dans le séjour

• Temps libre à disposition entre les séances

8 personnes max.

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-21 . EUR.

Camping Au petit paradis

Vélieux 34220 Hérault Occitanie



Aerial Yoga course in 3 gîtes in the heart of the Haut-Languedoc natural park.

Ideally located at the top of the hill, with views of the Mediterranean and the Pyrenees.

? Full board, provided by 2 chefs at home.

? Swimming pool – Sauna

? 2 sessions per day per person in groups of 5

? 1 Air Yin Yoga class during the stay

? Free time available between sessions

8 people max

Curso de yoga aéreo en 3 casas rurales en el corazón del parque natural de Haut-Languedoc.

Idealmente situado en lo alto de la colina, con vistas al Mediterráneo y a los Pirineos.

? Pensión completa, proporcionada por 2 chefs a domicilio.

? Piscina – Sauna

? 2 sesiones diarias por persona en grupos de 5

? 1 clase de Air Yin Yoga durante la estancia

? Tiempo libre disponible entre sesiones

8

Aerial Yoga Stage in 3 Ferienhäusern im Herzen des Naturparks Haut-Languedoc.

Ideale Lage auf dem Gipfel des Hügels mit Blick auf das Mittelmeer und die Pyrenäen.

? Vollpension, die von 2 Heimköchen gewährleistet wird.

? Schwimmbad – Sauna

? 2 Sitzungen pro Tag pro Pers. in 5er-Gruppen

? 1 Stunde Yin Yoga Aerial im Aufenthalt

? Freie Zeit zur Verfügung zwischen den Sitzungen

max. 8 Personen

