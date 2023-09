Promenade architecturale Velée, Anost Anost Catégories d’Évènement: Anost

Saône-et-Loire Promenade architecturale Velée, Anost Anost, 14 octobre 2023, Anost. Promenade architecturale Samedi 14 octobre, 09h00 Velée, Anost Entrée libre Promade architecturale de 3km le long de la voie du Tacot.

Le parcours est ponctué de 3 tables rondes :

– L’art de la Fresque à la Chapelle de Velée (9h30)

– L’architecture contemporaine rurale à la Gare de Vaumignon (12h)

– Architecture et écologie chez un particulier à la Ferrière (16h30)

Déjeuner possible à l’Avant Gare (Vaumignon), réservation conseillée au 06 60 55 06 30. Velée, Anost velée, 71550 Anost Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 32 97 63 19 https://www.atelier-claire-voie.fr/evenements/ https://www.facebook.com/atelier.claire.voie/ Promade architecturale au départ de la Chapelle de Velée jusqu’au hameau de la Ferrière en passant par Vaumignon. (total 3km)

Table ronde à chaque lieux sur des thématiques diverses : l’art de la fresque (Chapelle de Velée), l’architecture rurale contemporaine (Gare de Vaumignon) et l’architecture écologie (chez un particulier à la Ferrière). Accès en voiture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00 atelier-claire-voie Détails Catégories d’Évènement: Anost, Saône-et-Loire Autres Lieu Velée, Anost Adresse velée, 71550 Anost Ville Anost Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Velée, Anost Anost latitude longitude 47.055066;4.104439

Velée, Anost Anost Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anost/