Vél’Au ciné Aspach-le-Bas, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Aspach-le-Bas. Vél’Au ciné 2021-07-06 – 2021-07-06

Aspach-le-Bas Haut-Rhin Aspach-le-Bas Vél'Au Ciné : un concept unique et innovant dont l'objectif est d'allier aventure, diffusion culturelle et sensibilisation environnementale, un cinéma itinérant à vélo, électriquement autonome grâce à l'énergie humaine. Au programme : la biodiversité, exposition photographique, escape game en extérieur, petites animations pour les enfants, petite restauration. Autour d'un concept unique et innovant, l'objectif est d'allier aventure, diffusion culturelle et sensibilisation environnementale. dernière mise à jour : 2021-05-28 par

