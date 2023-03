Enduro de la noix #2 Vél Hostun Hostun Hostun Catégories d’Évènement: Drôme

Enduro de la noix #2 Vél Hostun, 7 mai 2023, Hostun Hostun. Enduro de la noix #2 Salle des fêtes Vél Hostun Hostun Drome Vél Hostun Salle des fêtes

2023-05-07 08:00:00 08:00:00 – 2023-05-07

Drome Hostun . Venez participer à notre Enduro de la noix 2023. La première édition a eu un grand succès ! On remet ça

Infos et réservations : https://www.velhostun.fr/ bonjour.velhostun@gmail.com https://www.njuko.net/endurodelanoix2023/select_competition Vél Hostun Salle des fêtes Hostun

