VEIN.FM + DRAIN + HIGHER POWER, 16 juin 2022, .

VEIN.FM + DRAIN + HIGHER POWER

2022-06-16 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-16 23:00:00 23:00:00

18 EUR

« Vous êtes né dans le monde comme une toile vierge. Au fur et à mesure que vous rencontrez des gens et que vous vivez des expériences, vous êtes taché et déchiré. »

C’est le concept derrière le nouveau disque de Vein.fm, This World Is Going To Ruin You. Enregistré avec le producteur lauréat d’un Grammy Will Putney de Graphic Nature Audio en avril 2020, quelques semaines seulement après un arrêt mondial, pour créer le dernier album complet de douze titres du groupe. Avec des apparitions invitées des artistes Geoff Rickly, Jeff Smith et Bones, ainsi que les illustrations originales d’Autumn Morgan, This World Is Going To Ruin You est une version entièrement réalisée des débuts plus sombres et plus dégoûtants du hardcore métallique.

Depuis leur formation en 2014, Drain a sorti deux EP et un disque complet ; Over Thinking (2016), Time Enough at Last (2017), et leur premier disque California Cursed (2020). Le groupe s’inspire fortement du thrash, et du hardcore des années 80 à 90, mélangé à une influence moderne et ont acquis au fil des ans une notoriété pour leurs concerts ultra énergique et chaotiques.

Après avoir émergé comme l’un des groupes les plus en vue de la scène alternative britannique avec leur deuxième album 27 Miles Underwater, Higher Power a partagé un nouveau single ” Fall From Grace “, en prévision de la sortie de nouveaux titres en 2022. Le titre est diffusé alors que le groupe vient de faire sa toute première couverture de Kerrang !

+33 3 87 74 16 16 https://www.citemusicale-metz.fr/agenda/veinfm

