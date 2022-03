Veillées sur les Fêtes et vogues de Léoncel et la Vacherie Léoncel Léoncel Catégories d’évènement: Drôme

Léoncel

Veillées sur les Fêtes et vogues de Léoncel et la Vacherie Léoncel, 1 avril 2022, Léoncel. Veillées sur les Fêtes et vogues de Léoncel et la Vacherie Léoncel

2022-04-01 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-01

Léoncel Drôme Léoncel La veillée sera consacrée à l’échange de souvenirs, entre habitants de Léoncel et du Chaffal, sur les fêtes des deux communes : Fête des Laboureurs, Premier Mai, vogue de Pentecôte et Fête du Sel, du 19ème siècle à aujourd’hui contact@les-amis-de-leoncel.com Léoncel

dernière mise à jour : 2022-03-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Léoncel Autres Lieu Léoncel Adresse Ville Léoncel lieuville Léoncel Departement Drôme

Léoncel Léoncel Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leoncel/

Veillées sur les Fêtes et vogues de Léoncel et la Vacherie Léoncel 2022-04-01 was last modified: by Veillées sur les Fêtes et vogues de Léoncel et la Vacherie Léoncel Léoncel 1 avril 2022 Drôme Léoncel

Léoncel Drôme