Milizac-Guipronvel Finistère Milizac-Guipronvel Les veillées du 29 se déroulent le 29 de chaque mois quel que soit le jour et consistent en une scène ouverte chez l’habitant où l’on peut s’exprimer le temps d’une chanson, d’une histoire, d’un morceau de musique, d’une lecture ou tout autre…On peut aussi simplement écouter. Un temps convivial est prévu à la pause. Bonne humeur, échange, simplicité sont de rigueur ! beatrice.lep@outlook.fr +33 6 89 66 29 60 Les veillées du 29 se déroulent le 29 de chaque mois quel que soit le jour et consistent en une scène ouverte chez l’habitant où l’on peut s’exprimer le temps d’une chanson, d’une histoire, d’un morceau de musique, d’une lecture ou tout autre…On peut aussi simplement écouter. Un temps convivial est prévu à la pause. Bonne humeur, échange, simplicité sont de rigueur ! Guipronvel – Chez un particulier 1 Kerider Vian Milizac-Guipronvel

