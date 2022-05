Veillées bretonnes Beignon Beignon Catégories d’évènement: Beignon

Morbihan

Veillées bretonnes Place de l'église Morgane de Crêpes Beignon

2022-05-14

2022-05-14 – 2022-05-14 Place de l’église Morgane de Crêpes

Beignon Morbihan Beignon Veillées bretonnes entre contes, chants et devinettes chez Morgane de crêpes.

12€ et 8€ (6 à 12 ans).

Veillées bretonnes entre contes, chants et devinettes chez Morgane de crêpes.

12€ et 8€ (6 à 12 ans).

Réservation repas au 06 73 41 77 34 / réservation veillée au 06 20 87 44 82.

12€ et 8€ (6 à 12 ans).

Réservation repas au 06 73 41 77 34 / réservation veillée au 06 20 87 44 82. Place de l’église Morgane de Crêpes Beignon

dernière mise à jour : 2022-04-28 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

