Veillée Vigneron Pimbo Pimbo Catégories d’évènement: Landes

Pimbo

Veillée Vigneron Pimbo, 1 juin 2022, Pimbo. Veillée Vigneron Les Pentes de Barène 410 rue de la Bastide Pimbo

2022-06-01 18:30:00 – 2022-09-30 21:30:00 Les Pentes de Barène 410 rue de la Bastide

Pimbo Landes Pimbo 20 EUR Visite du domaine, parcours dans les vignes, en terrasse, face aux Pyrénées. Dégustation et partage, en extérieur, de l’assiette du vigneron accompagnée des vins du domaine.

Sur réservation. Visite du domaine, parcours dans les vignes, en terrasse, face aux Pyrénées. Dégustation et partage, en extérieur, de l’assiette du vigneron accompagnée des vins du domaine.

Sur réservation. +33 7 84 85 16 18 Visite du domaine, parcours dans les vignes, en terrasse, face aux Pyrénées. Dégustation et partage, en extérieur, de l’assiette du vigneron accompagnée des vins du domaine.

Sur réservation. Les Pentes de Barène

Les Pentes de Barène 410 rue de la Bastide Pimbo

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pimbo Autres Lieu Pimbo Adresse Les Pentes de Barène 410 rue de la Bastide Ville Pimbo lieuville Les Pentes de Barène 410 rue de la Bastide Pimbo Departement Landes

Pimbo Pimbo Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pimbo/

Veillée Vigneron Pimbo 2022-06-01 was last modified: by Veillée Vigneron Pimbo Pimbo 1 juin 2022 Landes Pimbo

Pimbo Landes