Veillée Théâtrale – Une Soupe Paysanne / Groupe Tonne

Drôme

Veillée Théâtrale – Une Soupe Paysanne / Groupe Tonne
Rue Kateb Yacine Théâtre Les Aires
Die Drôme
2023-02-03 18:30:00 18:30:00 – 2023-02-04

2023-02-03 18:30:00 18:30:00 – 2023-02-04

Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine

Die

Drôme Die EUR Théâtre – Veillée- Spectacle à partir de 12 ans. Un spectacle-veillée où les récits s’enchaînent, entre improvisation et moments joués, autour d’une soupe préparée et partagée ensemble. À noter ! Amener un légume. contact@theatre-les-aires.com https://theatre-les-aires.com/ Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine Die

