Veillée sous l’étoile du berger Lourdios-Ichère, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Lourdios-Ichère.

Temps de rencontres et d’échanges avec le berger de Saüdarie. Après une marche de 45minutes, vous découvrirez un panorama à 360° des Pyrénées béarnaises et vous partagerez l’univers du berger in situ : traite, soin des bêtes, travail avec les chiens. Retour à pied au clair de lune ou à la lueur des flambeaux.

Être marcheur, équipé de chaussures de montagne, possibilité de restauration sur place prévoir pique-nique, eau – chapeau-habits chauds.

+33 5 59 34 44 84

