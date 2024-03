Veillée rencontre : « La naissance du musette. Quel rôle ont joué les musiciens de tradition ? » Espace Simone Veil Limoges, lundi 18 mars 2024.

Veillée rencontre : « La naissance du musette. Quel rôle ont joué les musiciens de tradition ? » animée par Tiennet Simonnin Lundi 18 mars, 19h30 Espace Simone Veil Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Début : 2024-03-18T19:30:00+01:00 – 2024-03-18T21:30:00+01:00

Veillée rencontre animée par Tiennet Simonnin (accordéoniste)

« La naissance du musette. Quel rôle ont joué les musiciens de tradition ? »

Lundi 18 mars à 19h30

Espace Simone-Veil

En immersion dans le folklore auvergnat dès l’enfance, Tiennet Simonnin débute l’accordéon chromatique en 1988. Au fil de son apprentissage, il travaille un répertoire vaste, alliant la musique d’Auvergne à la musique irlandaise en passant par le classique et le musette. Sa rencontre avec Michel Esbelin en 2007 est déterminante dans sa pratique et sa connaissance du répertoire du Massif Central. Passionné par la musique à danser, Tiennet joue aujourd’hui principalement en bal, tout en variant les esthétiques (Traucanèu, Cadène, Duo Esbelin / Simonnin, Les Papillons de nuit…).

Espace Simone Veil 2 rue de la Providence Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.tiennetsimonnin.fr/ »}]

