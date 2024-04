Veillée Rencontre D-Day Carentan-les-Marais, jeudi 4 avril 2024.

Veillée Rencontre D-Day Carentan-les-Marais Manche

À l’occasion de la soirée « Rencontre D-Day » au théâtre de Carentan-les-Marais, chacun est invité à venir écouter les témoignages d’habitants de la Baie du Cotentin, et à partager leurs histoires du Débarquement. L’occasion aussi pour les plus jeunes d’évoquer l’importance de la transmission de ce patrimoine oral et de cette histoire commune.

À l’occasion de la soirée « Rencontre D-Day » au théâtre de Carentan-les-Marais, chacun est invité à venir écouter les témoignages d’habitants de la Baie du Cotentin, et à partager leurs histoires du Débarquement. L’occasion aussi pour les plus jeunes d’évoquer l’importance de la transmission de ce patrimoine oral et de cette histoire commune. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:00:00

fin : 2024-04-04 21:00:00

Rue de la Halle

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

L’événement Veillée Rencontre D-Day Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Baie du Cotentin