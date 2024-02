Veillée poétique hommage à Bernard Manciet Archives Départementales des Landes Mont-de-Marsan, vendredi 15 mars 2024.

Au cours de cette soirée, vous découvrirez un objet unique imaginé par les Archives à destination des établissements scolaires et du territoire un dispositif de curiosités archivistiques consacré à l’auteur Bernard Manciet, dont les Archives conservent le précieux fonds littéraire, confié par sa famille.

S’inspirant à la fois des cabinets de curiosités et des maisons d’écrivains, les Archives départementales ont conçu un outil de médiation qui sera disponible sous forme de prêt pour les établissements éducatifs et socio-culturels de la région. Ouvrez les portes de la mini-maison de Bernard Manciet, et découvrez ses archives, ses récits et son histoire…

Guy Latry et Isabelle Loubère évoqueront l’œuvre de l’auteur lors d’un moment poétique et vivant, qui permettra de redécouvrir l’attachement de l’auteur à la culture gasconne et au territoire landais

Entrée libre et gratuite .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:00:00

fin : 2024-03-15

Archives Départementales des Landes 25 place du 6e RPIMA

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

