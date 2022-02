Veillée Picarde à Berthenicourt Berthenicourt Berthenicourt Catégories d’évènement: Aisne

Une veillée Picarde aura lieu à Berthenicourt le samedi 12 février à 18h dans la salle des fêtes de la commune. Avec Jean-Pierre Semblat, conteur en langue Picarde. Entrée gratuite.

