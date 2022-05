Veillée occitane ” Velhada”

Veillée occitane " Velhada"

2022-05-13 – 2022-05-13 Rendez-vous à 21h au départ de l’aire de camping

Pensez à vous habiller chaudement – Gratuit

Inscription obligatoire auprès de Fanny COUEGNAS 06 38 21 20 66 Veillée animée par l’Institus d’Estudis Occitans dau Lemosin.

Après une petite marche, vous prendrez place autour du lac de Lavaud-Gelade … et sous les étoiles. Vous profiterez alors d’une veillée où occitan et français se mêleront pour vous raconter histoires et légendes… Un autre biais de veire lo pais (une autre manière de voir le pays). Rendez-vous à 21h au départ de l’aire de camping

