Saint-Perdoux Rue de Mazicou Lot, Saint-Perdoux VEILLÉE OCCITANE Rue de Mazicou Saint-Perdoux Catégories d’évènement: Lot

Saint-Perdoux

VEILLÉE OCCITANE Rue de Mazicou, 20 novembre 2021, Saint-Perdoux. VEILLÉE OCCITANE

Rue de Mazicou, le samedi 20 novembre à 20:30

Lectures de poèmes, de textes, chants, initiation aux danses traditionnelles,…sont au programme de cette veillée bilingue (occitan/français) proposée par l’association de quartier du Breuil-Mazicou-Fontanelles. Participation libre. 20h30, sous chapiteau, rue de Mazicou Page Facebook : association Breuil Mazicou. Lectures de poèmes, de textes, chants, initiation aux danses traditionnelles Rue de Mazicou Rue de Mazicou Albi 81000 Saint-Perdoux Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Perdoux Autres Lieu Rue de Mazicou Adresse Rue de Mazicou Albi 81000 Ville Saint-Perdoux lieuville Rue de Mazicou Saint-Perdoux