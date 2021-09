Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Veillée occitane – Fête du Grand Site de France Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac L’association Ateliers Sarladais de Culture Occitane, animé par Daniel Chavaroche, vous propose une soirée festive qui alterne des chants choraux en occitan (traditionnels et contemporains), des moments de paroles en occitan (poésies, textes courts) et un bal avec initiation.

+33 5 53 06 06 97

©myriam G

