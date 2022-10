Veillée musicale : Musiques et contes de l’au-delà Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistre Brest Contes dits par Youenn Daniel et mis en musique par Fred Boudineau

Les monts d’Arrée, les sommets, les landes et les tourbières ont inspiré de nombreux chants et récits, témoins des angoisses et des interrogations des hommes par rapport à la mort. Nombre des contes sont inspirés de La Légende de la Mort d’Anatole Le Braz, fruit d’un long et méthodique travail de collecte de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. À partir de 10 ans +33 2 98 00 87 40 https://bibliotheque.brest-metropole.fr/ François Mitterrand-Les Capuins 25 rue de Pontaniou Brest

