Dans le cadre du Printemps des poètes, le Comité des fêtes de Gargilesse et La Compagnie de l’or rose vous proposent une Veillée musicale berrichonne à La Place du Château à Gargilesse samedi 26 mars 2022 à 20h. La veillée sera précédée d’une SCENE OUVERTE LECTURE DE POESIE dès 19h. Tout public. Il s’agit d’une soirée musicale chaleureuse et conviviale. Le public est amené à participer, chanter et danser notamment. Un temps en milieu de soirée permet de déguster la galette et boire un verre. Le thème est le Berry, à la fois dans la matière musicale investie, et dans les histoires proposées. Les musiciens témoigneront chacun à leur manière, drôle, touchante, ou curieuse de leur lien intime avec le Berry. Charlotte témoigne avec humour de son arrivée dans le Berry. Emmanuel célèbre la vie simple et la force du paysan à travers des textes littéraires. Sylvain lit ses propres textes. Des poèmes sur le paysage, et des nouvelles où ressort son regard caustique sur la vie et la société dans ce pays rural. La matière musicale est berrichonne, qu’elle provienne du répertoire traditionnel ou de compositions plus récentes. A partir de cette matière, nous avons tenu à faire des propositions variées, classiques ou plus inventives. *source : événement [veillée musicale berrichonne](https://agendatrad.org/e/35887) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Charlotte Labaki, Emmanuel Dollo et Sylvain Guillaumet

