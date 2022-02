veillée musicale berrichonne dans la grange derrière l’auberge,Chassignolles (36), 25 février 2022, .

La Bouchure et La Compagnie de l’or rose proposent une Veillée musicale berrichonne à La Grange à Chassignolles, centre-bourg le vendredi 25 février 2022 à 20h. Tout public. Entrée tarif unique 10 €. Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans Réservation au 06 24 16 60 84 Il s’agit d’une soirée musicale chaleureuse et conviviale. Le public est amené à participer, chanter et danser notamment. Un temps en milieu de soirée permet de déguster la galette et boire un verre. Le thème est le Berry, à la fois dans la matière musicale investie, et dans les histoires proposées. Les musiciens témoigneront chacun à leur manière, drôle, touchante, ou curieuse de leur lien intime avec le Berry. Charlotte témoigne avec humour de son arrivée dans le Berry. Emmanuel célèbre la vie simple et la force du paysan à travers des textes littéraires. Sylvain lit ses propres textes. Des poèmes sur le paysage, et des nouvelles où ressort son regard caustique sur la vie et la société dans ce pays rural. La matière musicale est berrichonne, qu’elle provienne du répertoire traditionnel ou de compositions plus récentes. A partir de cette matière, nous avons tenu à faire des propositions variées, classiques ou plus inventives. Bourrées deux temps sur vielle en ré en plein jeu. Mélodie du Barbillat-Touraine arrangée modalement pour voix et vielle. Versions décalées d’airs bien connus. Rond d’Argenton interprété au oud. *source : événement [veillée musicale berrichonne](https://agendatrad.org/e/35467) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Emmanuel Dollo, Charlotte Labaki, Sylvain Guillaumet et Trio Manou, Manou solo

