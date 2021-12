Veillée littéraire

Veillée Littéraire 2.0 ———————- ### L’équipe de la médiathèque Caraïbe – Bettino Lara, propose une veillée lecture dématérialisée. Venez lire, écouter, partager, la littérature caribéenne qui invite l’amour… Nous voulons permettre à ceux qui le souhaitent de partager un extrait d’ouvrage en lien avec la thématique via ZOOM, mettre à l’honneur, le plaisir de lire et de partager cet amour des livres et livres sur l’amour. L’évènement est ouvert à tous, il faut néanmoins être inscrit pour signaler la lecture choisie. (Inscription du 20/12/21 au 15/01/22). Les lecteurs pourront choisir des textes en anglais, espagnol, français, créole… LAMECA s’adaptant aux conditions actuelles, propose un événement dématérialisé. Une veillée littéraire 2.0

