Notre-Dame-des-Landes Local d'Ekité Loire-Atlantique, NOTRE DAME DES LANDES Veillée littéraire Local d’Ekité Notre-Dame-des-Landes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

NOTRE DAME DES LANDES

Veillée littéraire Local d’Ekité, 22 janvier 2022, Notre-Dame-des-Landes. Veillée littéraire

Local d’Ekité, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Pour cette 1re participation aux Nuits de la lecture, la bibliothèque de Notre-Dame-des-landes vous invite à venir vivre un moment littéraire sur le thème “Aimons toujours ! Aimons encore !” (Victor Hugo). A cette occasion, vous pourrez venir écouter, lire et/ou interpréter des textes de votre choix. Rendez-vous au local d’Ekité, tiers-lieu propice au partage et à l’échange. Petite restauration sur place.

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Veillée littéraire Local d’Ekité 3 rue de Nantes 44130 Notre-Dame-des-Landes Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, NOTRE DAME DES LANDES Autres Lieu Local d'Ekité Adresse 3 rue de Nantes 44130 Notre-Dame-des-Landes Ville Notre-Dame-des-Landes lieuville Local d'Ekité Notre-Dame-des-Landes