Nabirat Bibliothèque municipale de Nabirat Dordogne, Nabirat Veillée lectures Bibliothèque municipale de Nabirat Nabirat Catégories d’évènement: Dordogne

Nabirat

Veillée lectures Bibliothèque municipale de Nabirat, 22 janvier 2022, Nabirat. Veillée lectures

Bibliothèque municipale de Nabirat, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Les participants seront invités à venir lire un texte de leur choix sur le thème retenu cette année. Afin de mettre en avant les diversités culturelles les lecteurs pourront apporter des textes en langues régionales ou étrangères. Cette soirée fera l’objet d’une pause au cours de laquelle une collation sera servie aux personnes présentes.

La bibliothèque dispose d’une trentaine de places assises. Les lecteurs peuvent apporter un texte de leur choix ou choisir un livre sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T22:00:00

