Médiathèque L’Écume des jours, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30 15 places disponibles

Veillée pyjama avec l’association Libre Plume. Venez écouter des histoires d’amour avec votre plus beau pyjama et votre lampe de poche. Ce jour-là la médiathèque vous appartient. Médiathèque L’Écume des jours Place Yan du Gouf 40130 Capbreton Capbreton Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:30:00

