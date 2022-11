Veillée lecture à voix haute du roman « Le Moulin du Frau » d’Eugène LE ROY Chalais, 17 décembre 2022, Chalais.

Veillée lecture à voix haute du roman « Le Moulin du Frau » d’Eugène LE ROY

2022-12-17 – 2022-12-17

Veillée lecture à voix haute de textes extraits du roman « Le Moulin du

Frau » d’Eugène LE ROY, mis en scènes et en images, et illustrant la vie

campagnarde périgordine de la seconde moitié du XIXe siècle : Les veillées,

les foires, les métiers, la culture et la sagesse paysannes, la gastronomie, les

superstitions, les savoirs…

Amicales Laïques de CHALAIS et de SAINT JORY de CHALAIS

http://www.ljsoulas.fr/le-moulin-du-frau.html

