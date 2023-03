Veillée lecture à la Médiathèque Médiathèque de Longchaumois Longchaumois Longchaumois Catégories d’Évènement: Jura

Longchaumois

Veillée lecture à la Médiathèque Médiathèque de Longchaumois, 14 mars 2023, Longchaumois Longchaumois. Veillée lecture à la Médiathèque 51 Grande rue Médiathèque de Longchaumois Longchaumois Jura Médiathèque de Longchaumois 51 Grande rue

2023-03-14 19:00:00 – 2023-03-14 21:00:00

Médiathèque de Longchaumois 51 Grande rue

Longchaumois

Jura Longchaumois Lecteur occasionnel ou mordu de lecture ? Peu importe, venez partager ou écouter des avis de lecture autour d’une boisson chaude. Entrée libre et gratuite. mediatheque@arcade-cchj.fr +33 3 84 60 64 93 https://www.mediathequearcade.fr/ Médiathèque de Longchaumois 51 Grande rue Longchaumois

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Longchaumois Autres Lieu Longchaumois Adresse Longchaumois Jura Médiathèque de Longchaumois 51 Grande rue Ville Longchaumois Longchaumois Departement Jura Lieu Ville Médiathèque de Longchaumois 51 Grande rue Longchaumois

Longchaumois Longchaumois Longchaumois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longchaumois longchaumois/

Veillée lecture à la Médiathèque Médiathèque de Longchaumois 2023-03-14 was last modified: by Veillée lecture à la Médiathèque Médiathèque de Longchaumois Longchaumois 14 mars 2023 51 Grande rue Médiathèque de Longchaumois Longchaumois Jura Jura Longchaumois Médiathèque de Longchaumois Longchaumois

Longchaumois Longchaumois Jura