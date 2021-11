Archignat Archignat Allier, Archignat Veillée jeux en famille Archignat Archignat Catégories d’évènement: Allier

Archignat

Veillée jeux en famille Archignat, 3 décembre 2021, Archignat. Veillée jeux en famille Salle des fêtes 10 route de Boussac Archignat

2021-12-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-03 22:00:00 22:00:00 Salle des fêtes 10 route de Boussac

Archignat Allier Archignat +33 4 70 51 10 73 Salle des fêtes 10 route de Boussac Archignat

dernière mise à jour : 2021-11-05 par Communauté de communes du pays d’Huriel

Détails Catégories d’évènement: Allier, Archignat Autres Lieu Archignat Adresse Salle des fêtes 10 route de Boussac Ville Archignat lieuville Salle des fêtes 10 route de Boussac Archignat