Ébreuil Ébreuil Allier, Ébreuil Veillée jeux en Bois Ébreuil Ébreuil Catégories d’évènement: Allier

Ébreuil

Veillée jeux en Bois Ébreuil, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Ébreuil. Veillée jeux en Bois 2021-07-02 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-02 21:00:00 21:00:00

Ébreuil Allier A vous de jouer ! de 0 à 99 ans … et même plus ! Entre amis, en famille venez vous retrouver pour une soirée veillée jeux en bois au plan d’eau. En cas de pluie, rendez-vous à l’annexe d’animation rue du Rio Goulet). animationfamille@vivasioule.fr dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Ébreuil Étiquettes évènement : Autres Lieu Ébreuil Adresse Ville Ébreuil lieuville 46.11162#3.08248