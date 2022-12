Veillée jeux au coin du feu Argentonnay, 13 janvier 2023, Argentonnay .

Veillée jeux au coin du feu

Le château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

2023-01-13 – 2023-01-13

Argentonnay

Deux-Sèvres

On démarre le début d’année en jouant avec les colporteurs qui ressortent de leur placards leurs traditionnels jeux de sociétés, de plateau et de cartes. L’occasion de se retrouver pour la nouvelle année en s’amusant.

Au programme : tournoi, découverte de nouveautés et explication des règles avec les jeunes du château des Ados pour vous présenter leurs jeux préférés.

Petite restauration sur place à prix libre et bar associatif le P’tit Potin ouvert.

+33 5 49 65 22 53 Association La Colporteuse

Argentonnay

