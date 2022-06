Veillée itinérante autour de Jack London

2022-08-30 18:30:00 – 2022-08-30 La Médiathèque du Val d'Argent vous propose une veillée itinérante autour de Jack London le Mardi 30 Août à 18h30. Retrouvez-nous pour une veillée itinérante à travers la vie et l'œuvre de Jack London avec Frédéric Liénard qui vous plongera dans les immensités sauvages de la forêt. Tout public. A partir de 14 ans. Gratuit. Sur inscription. Durée : 1h30. Renseignements : 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com

