2022-12-10 – 2022-12-10 Le Chalard Haute-Vienne Le Chalard Salle des fêtes, 19h30, sur réservation avant le 7 décembre. Tarif 28€/pers. Au menu : kir à la châtaigne, velouté de potimarron et châtaignes auxcopeux de lard de porc cul noir, potée limousine au confit de canard, cabecou au miel chaud sur mesclun, délice sucré du Limousin. Préparé par le chef René Maury. Soirée animée par le conteur accitan Jean-François Vignaud. Le Chalard

dernière mise à jour : 2022-10-24 par OT de St-Yrieix-la-Perche

