Veillée Fiziañs « Ensemble, vivons en frères »

2022-11-27 – 2022-11-27

L’Avent approche, les feuilles tombent des arbres et tapissent nos jardins de mille couleurs, la nuit tombe plutôt et bientôt la lumière reviendra …

Depuis la rentrée nous préparons la nouvelle veillée, qui est bâtie sur la lettre « Fratelli Tutti » du Pape François.

« Ensemble, vivons en frères »

Vivre dans son coin, c’est sympa !? Pas de divergence de point de vue, on fait ce qu’on veut, mais … On s’ennuie, tout seul !

Alors qu’en groupe, nous avons des interactions, on peut blaguer et pour que le groupe fonctionne les compromis sont nécessaires, sinon ça clashe !

Mais un groupe c’est plus qu’un ensemble de personnes, ce sont des personnes ensemble, qui ont appris à se connaître, qui cheminent ensemble, qui grandissent ensemble et qui portent attention à chacun et aux autres

Au programme, chants, théâtre, textes pour petits et grands.

groupefizians@gmail.com http://fizians.eklablog.fr/

