Aspiran Aspiran Aspiran, Hérault VEILLÉE “FÊTES ET MOMENTS COLLECTIFS DE LA VIE DU VILLAGE” Aspiran Aspiran Catégories d’évènement: Aspiran

Hérault

VEILLÉE “FÊTES ET MOMENTS COLLECTIFS DE LA VIE DU VILLAGE” Aspiran, 22 octobre 2021, Aspiran. VEILLÉE “FÊTES ET MOMENTS COLLECTIFS DE LA VIE DU VILLAGE” 2021-10-22 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-22 20:00:00 20:00:00

Aspiran Hérault À partir de 18h30, en la chapelle des Pénitents, le Service Patrimoine vous convie à une veillée participative : à partir de photos de carnavals, de kermesses, de processions et autres temps forts collectifs d’Aspiran, venez nous aider à démêler l’histoire de ces évènements, à les remettre dans l’ordre chronologique, à préciser les dates et les figures locales qui ont marqué les mémoires. Et pour les novices, à tout simplement les découvrir ! À partir de 18h30, en la chapelle des Pénitents, le Service Patrimoine vous convie à une veillée participative : à partir de photos de carnavals, de kermesses, de processions et autres temps forts collectifs d’Aspiran, venez nous aider à démêler l’histoire de ces évènements, à les remettre dans l’ordre chronologique, à préciser les dates et les figures locales qui ont marqué les mémoires. À partir de 18h30, en la chapelle des Pénitents, le Service Patrimoine vous convie à une veillée participative : à partir de photos de carnavals, de kermesses, de processions et autres temps forts collectifs d’Aspiran, venez nous aider à démêler l’histoire de ces évènements, à les remettre dans l’ordre chronologique, à préciser les dates et les figures locales qui ont marqué les mémoires. Et pour les novices, à tout simplement les découvrir ! dernière mise à jour : 2021-08-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aspiran, Hérault Autres Lieu Aspiran Adresse Ville Aspiran lieuville 43.5655#3.44949