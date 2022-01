Veillée et chants avec le groupe Dégât d’Chez Nous Salle André Ravache Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Veillée et chants avec le groupe Dégât d’Chez Nous Salle André Ravache, 18 février 2022, Le pouliguen. Veillée et chants avec le groupe Dégât d’Chez Nous

du vendredi 18 février au samedi 19 février à Salle André Ravache

L’association Eglise Saint-Nicolas Patrimoine coeur de ville vous convie à une veillée. Contes, récits, brèves, chansons accompagnés en musique par les « Dégâts d’Chez nous » Réservations au 06 83 82 15 48

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T06:30:00;2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T06:30:00

