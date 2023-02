Veillée énoisage Salle Jean-Louis Delage, 2 mars 2023, Varaignes Parc Naturel Régional Périgord-Limousin Varaignes.

Veillée énoisage

EUR A partir de 15h cassage des noix en musique, gâteaux maison et boissons chaudes et froides.

Vers 19h apéritif d’encouragement.

A partir de 20h veillée énoisage en musique terminée par le traditionnel repas “haricots-couennes” et galettes.

Réservations au 05.53.56.23.66.

+33 5 53 56 23 66 CPIE Périgord Limousin

