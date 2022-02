Veillée en Flandre Salle Paul Hazard,Noordpeene (59)

**VEILLÉE EN FLANDRE** Le dimanche 6 mars à 16h Salle Paul Hazard à Noordpeene organisée par le Comité de la Peene avec Les conteuses de “Paroles Bohême” et Smitlap Contes et Musique 7 € (3,5 € pour les jeunes de moins de 26 ans) tout public à partir de 10 ans. Réservations souhaitées chez Madeleine Top au 03 28 42 31 81 ou Claude Devulder 03 28 43 04 45 ou par mail : comitedelapeene@gmail.com. *source : événement [Veillée en Flandre](https://agendatrad.org/e/35319) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par Smitlap Salle Paul Hazard,Noordpeene (59) rue de la Mairie Salle Paul Hazard, 59670 Noordpeene, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T16:00:00 2022-03-06T20:00:00

