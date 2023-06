Veillée Drag : Summer Edition Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Veillée Drag : Summer Edition Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris, 6 juillet 2023, Paris. Le jeudi 06 juillet 2023

de 20h00 à 23h55

.Public adolescents adultes. gratuit

C’est la dernière édition de la Veillée Drag mensuelle avant une pause estivale !… Jeudi 6 juillet à partir de 20h00. C’est la dernière édition de la Veillée Drag avant une pause estivale ! Chant, danse, lipsync ou stand-up seront encore une fois au rendez-vous pour militer contre le réchauffement climatique et/ou transpirer en bikini. Votre été parisien sera sans aucun doute rafraîchi par nos performeur.euses… Nos artistes : Aaliyah Xpress, Eff.ie, Armand Songe. Nos hosts : Pamp Le Mousse et Apollon d’Angelo ! Entrée libre dès 20h – PAF libre

Début des shows à 21h Bar associatif et petite restauration sur place Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris Contact : refculture@centrelgbtparis.org

@pôleculturecentrelgbt Visuel Veillée Drag Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Adresse 63 rue Beaubourg Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris

Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/