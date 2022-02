VEILLÉE DÉDIÉE AUX LIVRES !!! Saint-Nazaire-de-Ladarez Saint-Nazaire-de-Ladarez Catégories d’évènement: Hérault

2022-03-18 – 2022-03-18

2022-03-18

Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault Saint-Nazaire-de-Ladarez

Vous avez envie de partager vos lectures avec d'autres lecteurs? vous voulez découvrir de nouveaux ouvrages? alors venez participer à ces échanges en toute convivialité. participation symbolique : "1€" masque et pass sanitaire obligatoire. soirée organisée par l'association histoire et patrimoine à 20h30 aux écoles. sur inscription.

+33 6 79 64 00 93

