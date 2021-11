Veillée de village – Soirée contes et Chansons Maisons, 12 novembre 2021, Maisons.

Veillée de village – Soirée contes et Chansons Maisons

2021-11-12 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-12 22:30:00 22:30:00

Maisons Calvados Maisons

: Veillée de village – Soirée contes et Chansons avec Claire GARRIGUE et Fabienne MOREL : La vieille fille qui crachait sur la télé et autres histoires de famille.

« La vieille fille qui crachait sur la télé et autres histoires de famille » : voilà un titre qui peut surprendre !

Le spectacle auquel vous convie l’ADTLB trouve son point de départ à l’époque où la télévision commence à pénétrer dans nos foyers. Conteuses et musiciennes, Claire Garrigue et Fabienne Morel nous entraînent dans des histoires de famille : les récits de vie de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents.

A ces récits se mêlent des chansons d’histoires sans âge, d’amours heureuses ou malheureuses d’hier et d’aujourd’hui. Des histoires de cœur d’hommes battants, d’abandons et de filles-mères, de déracinement et d’ancrage profond. Des chansons coquines aussi, légères, pour croquer le plaisir et la vie.

Un spectacle à écouter et à répondre, plein d’humour, qui invite chacun dans son histoire, à travers chants de Bretagne, de Normandie, du Centre France… ou du Québec.

Autres informations : Suivant la réglementation en vigueur :

– Présentation du Pass Sanitaire obligatoire. Une pièce d’identité pourra vous être demandée.

– Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition sur place.

Gratuit. Participation libre.

