Veillée de village - 9 décembre 2022 - Grange du Domaine de la Roche, Avenue de la Gare, Cerizay, Deux-Sèvres

Deux-Svres Cerizay EUR L’ Arcup vous propose une veillée en chansons, une soirée de partage et de convivialité.

Des chanteurs vous interpréteront des chansons du Nord Deux-Sèvres, collectées aux archives, avec une interprétation d’aujourd’hui.

