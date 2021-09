Veillée de village avec le groupe Folk FOUMAGNAC Aure sur Mer, 24 septembre 2021, Aure sur Mer.

Aure sur Mer Calvados Aure sur Mer

L’ADTLB et la commune de Aure-sur-Mer vous convient à une veillée de village pleine de rythmes et de bonne humeur… dont on a tous bien besoin aujourd’hui ! C’est le groupe Foumagnac qui animera cette soirée.

Foumagnac est un groupe de musique festive, irlandaise et originale, aux accents celtiques et folkloriques.

Basé à Rouen, Foumagnac est composé de trois musiciens : Éric Saunier (fondateur de Foumagnac, auteur compositeur, chant, guitare, accordéon), Pascal Finet (violon) et Michel Denis (chœur et guitare), un trio aussi talentueux qu’original qui a sorti cinq albums, le dernier se nomme “t’in bon la ridelle”.

Ce sont des globetrotteurs qui écument les scènes de France et d’Europe, ont côtoyé du beau linge de la musique et de la chanson : Alan Stivell, les Ogres de Barback ou Hugues Aufray. Individuellement aussi leurs chemins les font rencontrer du beau monde : Allan Woddy, Warriors, the I’s, Mission Impossible, Esperanto, Toum & Tergall, Kardka, Sattelisex, Blaxx, Charlie West, The Partners, Ben Clay, Kevin Buckley John Arthur Martinez, Les Babouches Noires, Alberto Cortez, Kat Mataf, Den Raw Folk, Irish Palace, etc.

Avec plus de 700 concerts depuis 1998 et plusieurs participations au Festival interceltique de Lorient, le groupe se distingue par son goût fort prononcé pour l’originalité et une véritable osmose avec le public qu’il transporte en pays celte. Ils vous donnent la pêche, ils vous font chanter « Du rythme, de la gaieté, un zeste de rock, un zeste de folklore, un peu de musique tzigane, voilà Foumagnac… »

Suivant la réglementation en vigueur :

– Présentation du Pass Sanitaire obligatoire. Une pièce d’identité pourra vous être demandée.

– Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition sur place.

Réservation vivement recommandée.

adtlb@orange.fr +33 2 31 22 17 44

