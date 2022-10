Veillée de Toussaint Crozant, 29 octobre 2022, Crozant.

Veillée de Toussaint

OT de Dun le Palestel Crozant

2022-10-29 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-29 20:00:00 20:00:00

Crozant Creuse

Crozant RDV à la forteresse de Crozant, à 18h

Pensez à prendre une lampe torche

Tarif 5€, inscriptions obligatoires au 05 55 89 24 61.

« Ce soir-là, je vous conterai de vieilles histoires.

De celles qui faisaient frissonner nos aînés en ces soirs de veillées

Où tous regroupés autour d’une cheminée, ils s’y réchauffaient.

Bercés des anecdotes que l’on avait appris d’un colporteur passant dans le pays

Que la vieille mère racontait en filant, que le vieux père narrait apeurant les petits et les grands.

Ces nuits-là tout devenait possible, la peur saisissait les âmes les plus crédules.

Mais parfois aussi ces veillées faisaient rêver car le Maufait se voyait duper,

La fade ou le géant se voulaient bienveillants et apportaient bonheur, richesse ou félicité.

Ce soir-là, larmes et rires ponctueront la veillée.

Et qui sait, en ces temps de Toussaint, ce qui pourrait bien arriver… »

+33 5 55 89 24 61

Crozant

