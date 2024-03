Veillée de sons Médiathèque-CDI du Vercors La Chapelle-en-Vercors, vendredi 7 juin 2024.

Veillée de sons Médiathèque-CDI du Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme

Lectures et musique.

On se retrouve autour de textes et de musiques que chacun veut bien partager.

A partir de 10 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 18:00:00

fin : 2024-06-07

Médiathèque-CDI du Vercors Impasse du collège

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque.cdi.vercors@cc-royans-vercors.org

